Областная универсальная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец»

21 января в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу».

Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.