Областная универсальная научная библиотека приглашает мурманчан на презентацию книги стихов Елены Леоновой «Бессонница»

4 марта в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Елены Леоновой «Бессонница». Елена Леонова – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, является автором книг стихов и прозы «Запах счастья», «Стеклянный мир», «Четырнадцать прикосновений». Она прошла путь от корреспондента телевидения Гаджиево до главного редактора телеканала «Александровск ТВ», а также работала внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья» и «Мурманский вестник». Елена живёт в Гаджиево, поэтому одной из основных тем ее творчества является подводный флот.

Тема нового поэтического сборника «Бессонница» - любовь и разлука, запах весны и гармония с природой, ожидание звонка и предвкушение встречи. Все впечатления Елены Леоновой выливаются в грустно-прозрачную хрупкую лирику, овеянную северной природой и ожиданием счастья.