Областная универсальная научная библиотека приглашает мурманчан на творческий вечер Ивана Матрёхина, посвященный Международному дню саамов

4 февраля в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится творческий вечер Ивана Матрехина, посвященный Международному дню саамов.

Иван Матрехин - саамский бард и поэт, председатель Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области. Иван является автором сборника стихов и песен «Белый олень», дисков «Здравствуй, северный народ» и «Дом наш – Север», в которых удивительно сочетаются фотографии и музыка. На вечере в исполнении Ивана Матрехина прозвучат песни на русском и саамском языках. Автор расскажет участникам встречи о своем творчестве.