Областной драматический театр приглашает мурманчан на спектакль «Мастер и Маргарита»

16 и 17 марта в 19.00 на сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Мастер и Маргарита».

Зрители увидят спектакль режиссера-постановщика Валерия Беляковича по мотивам романа Михаила Булгакова. Московские артисты представят отдельные страницы бессмертного произведения Михаила Афанасьевича. Зрители перенесутся в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями быта, атмосферой, красками и даже запахами. Прекрасным дополнением к необычному режиссерскому решению стали оригинальные костюмы, световые эффекты, танцы и лазерное шоу.

В главных ролях: Наталья Гончарова, Дмитрий Исаев.