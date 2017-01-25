Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

27 января в 19.00 на сцене Дворца культуры «Судоремонтник» мурманчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - «Кукла для невесты».

В пьесе Александра Коровкина, отличного современного комедиографа, нашлось место и для сантиментов, и для детектива. Наивность и доверчивость главной героини, влюбленной, готовой без оглядки довериться первому встречному, не раздражает, а вызывает понимание и сочувствие. Рассказана эта история с юмором, здесь и смех, и слезы, и финал добрый.

Режиссер – заслуженный артист России Александр Водопьянов.