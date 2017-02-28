Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

2 марта в 19.00 на сцене городского Дворца культуры Ковдора состоится показ спектакль Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.

Режиссер спектакля – Константин Шевцов (г.Москва). В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

3 марта в 19.00 спектакль «Цилиндр» областного драматического театра смогут посмотреть кировчане, который состоится в Кировском городском Дворце культуры.