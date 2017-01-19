Мурманская область. Арктика19.01.17 09:03
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на концерт «У бабушки Варвары»
21 января в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «У бабушки Варвары».
Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» областного дворца и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.
Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину: ребята и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.
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