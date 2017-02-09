Областной художественный музей представит передвижной российско-норвежский выставочный проект «Я творю. Я путешествую налегке»

10 февраля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее торжественно откроется выставка «Я творю. Я путешествую налегке», организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников.

«I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке» – передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства. Многие работы выполнены из традиционных материалов района вокруг Баренцева моря: оленьего рога, бересты, кости, рыбьей чешуи и дерева. Проект является своеобразной платформой для обсуждения образа жизни северных территорий, демонстрирует их богатые эстетические традиции.

Впервые выставка была представлена в Архангельске. В Мурманске она продлится до 19 марта, затем экспозиция отправится в Художественный музей Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства норвежского города Карашьок.