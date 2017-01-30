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Мурманская область. Арктика30.01.17 08:42

Областной художественный музей приглашает мурманчан на оnline-лекцию, посвященную творчеству Евсея Моисеенко

31 января в 12.00 в Мурманском областном художественном музее  состоится лекция, посвящённая советскому живописцу и педагогу из Ленинграда Евсею Евсеевичу Моисеенко.

Творчество художника второй половины XX века многогранно: станковые картины на темы Гражданской и Отечественной войн и евангельские сюжеты последних лет жизни, пейзажи, портреты и графика. С 1959 по 1988 годы Евсей Моисеенко руководил мастерской в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина и воспитал многих замечательных художников, работающих сегодня в России и за рубежом.

Лекцию прочтет Алексей Григорьевич Бойко - искусствовед, ведущий научный сотрудник Российского центра музейной педагогики и детского творчества, доцент, автор многочисленных публикаций по проблемам музейной педагогики и социокультурной роли музея, доцент кафедры теории и истории архитектуры и искусств Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

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