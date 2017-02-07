Мурманская область. Арктика07.02.17 06:55
Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку «Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века»
8 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Русский акварельный портрет середины-второй половины XIX века». На выставке будет представлено 24 постера из собрания Государственного исторического музея.
Эволюция русского акварельного портрета середины - второй половины XIX века представляется одним из самых интересных явлений изобразительного искусства, но не меньшего внимания заслуживают и лица, изображённые на портретах. Жанр графического портрета во второй половине XIX века постепенно угасает вместе со старым укладом жизни. Однако выдержать конкуренцию с мастерами фотографии было под силу художникам, виртуозно владевшим акварельной техникой.
Выставка будет работать до 19 марта.
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