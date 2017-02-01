Мурманская область. Арктика01.02.17 09:01
Областной художественный музей приглашает на открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов»
3 февраля в 17.00 в Доме ремесел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов». Тема праздника – «Все дело в шляпе».
На выставке будут представлены работы членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 30 января с 14.00 до 17.00 участники коллектива могут предоставить на выставку свои лучшие работы, созданные за последний год.
Выставка будет работать с 3 февраля по 5 марта. В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел.
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