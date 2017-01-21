Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова»

24 января в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова», приуроченной к Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий.

В Мурманской области создание особо охраняемых природных территорий началось в 1930-е годы. С тех пор было образовано более 50-ти памятников природы, 12 заказников и природный парк.

Выставка расскажет о заповедниках, заказниках и памятниках природы Мурманской области. Посетители смогут узнать о местоположении этих уникальных территорий, объектах животного мира, для охраны которых они были созданы, а также познакомятся с памятниками природы федерального значения, такими как: «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющие мировых аналогов. Гости музея смогут проследить динамику природоохранной деятельности, а также насладиться прекрасными видами неповторимой северной природы.

На выставке будут представлены образцы уникальных горных пород, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест. Посетители смогут узнать о заповедниках, заказниках и памятниках природы Мурманской области.

Выставка подготовлена с участием общественных природоохранных организаций Мурманской области, Кольского экологического центра и Кольского центра охраны дикой природы (г.Апатиты). Основными направлениями их деятельности является сбор и распространение информации об экологических проблемах региона, реализация природоохранных проектов, исследование биологического разнообразия северных регионов и создание особо охраняемых природных территорий.

Выставка работает до 5 марта.