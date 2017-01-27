Обновляется троллейбусный парк Мурманска

Сегодня в рамках еженедельного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили, как на предприятии «Электротранспорт» обновляется транспортный парк.

– Новый троллейбус уже поступил в депо и совсем скоро начнет работу на линии, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Главные преимущества современной машины – низкий уровень пола по всей длине салона, а также высокая маневренность на дороге.

Транспортное средство спроектировано и изготовлено с учетом климатических условий Крайнего Севера. Кроме того, предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения.

– Хочется отметить, что за последние годы произошел очень серьезный качественный скачок в транспортном обслуживании мурманчан – приобретены комфортабельные троллейбусы и автобусы с высоким уровнем безопасности и маневренности, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Также для удобства горожан на остановках установлены электронные табло с расчетом времени прибытия транспорта.

Мурманчане уже привыкли к очевидным удобствам троллейбусов и автобусов: малый интервал движения, чистота в салонах и, конечно, бесплатные точки доступа Wi-Fi.