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Мурманская область. Арктика04.03.17 08:46

Оборотень в погонах попался на мошенничестве

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении следователя ОМВД России по ЗАТО Александровской Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, С-ов М.Е., 1981 года рождения, проходя службу в должности следователя Управления ФСКН России по Мурманской области, в период производства предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в его производстве, имея умысел на хищение денежных средств обвиняемого по делу, сообщил последнему заведомо ложные сведения, относительно того, что может повлиять на вынесение в отношении него за совершенное им преступление приговора, не связанного с реальным лишением свободы. При этом, С-ов заведомо знал, что не может повлиять на рассмотрение данного уголовного дела в суде города Мурманска и назначение ему наказания, при этом, сообщил, что обладает кругом знакомых, которые способны за денежное вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей повлиять на вынесение мягкого приговора, не связанного с реальным лишением свободы.

Потерпевший, полагая, что следователь сможет оказать содействие в вынесении ему мягкого приговора, передал С-ву часть денежных средств. В результате достигнутой договоренности, остальную часть денег потерпевший должен был передать до конца 2016 года.

Однако реализовать преступный умысел до конца обвиняемый С-ов М.Е., на тот момент являющийся действующим сотрудником ОВД, не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Мурманской области при получении денег от жены потерпевшего, принимавшей участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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