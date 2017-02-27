Образцы вооружения и обмундирования воинов Красной Армии осмотрел командующий Северного флота вице-адмирал Николай Евменов

23 февраля, в День защитника Отечества, командующий Северного флота вице-адмирал Николай Евменов и глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов посетили выставку исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны, организованную активистами военно-исторического движения из числа военнослужащих Северного флота.

Николай Евменов и Александр Абрамов с интересом осмотрели образцы вооружения и обмундирования воинов Красной Армии и немецких горных егерей, воевавших в Заполярье.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.