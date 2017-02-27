Мурманская область. Арктика27.02.17 09:53
Образцы вооружения и обмундирования воинов Красной Армии осмотрел командующий Северного флота вице-адмирал Николай Евменов
23 февраля, в День защитника Отечества, командующий Северного флота вице-адмирал Николай Евменов и глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов посетили выставку исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны, организованную активистами военно-исторического движения из числа военнослужащих Северного флота.
Николай Евменов и Александр Абрамов с интересом осмотрели образцы вооружения и обмундирования воинов Красной Армии и немецких горных егерей, воевавших в Заполярье.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Комментарии
Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ПолитбарометрПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Нам интересно Ваше мнение25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 231 человек
-Скоро в эфире17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отоплениеПлановые отключения в Мурманске на 27февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья