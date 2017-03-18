Мурманская область. Арктика18.03.17 08:00
Общественная палата Мурманской области единогласно выдвинула кандидатуру Юлии Величко в состав Общественной палаты РФ
Кандидатура члена Общественной палаты Мурманской области Юлии Величко выдвинута в состав Общественной палаты РФ.
В соответствии с федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» Мурманская область приняла участие в процедуре формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Единогласным голосованием Общественная палата региона выдвинула кандидатуру заведующей отделом организационной работы и информации Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Юлии Величко в состав Общественной палаты Российской Федерации.
Полномочия нового состава Общественной палаты РФ начнутся с 1 июля 2017 года.
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