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Мурманская область. Арктика15.02.17 06:40

Общественная палата Мурманской области поддержала проект «Териберка – «МАГУ» всё!»

10 февраля при губернаторе Мурманской области Марине Васильевне Ковтун состоялось заседание проектной группы по развитию с.п.Териберка Кольского района Мурманской области. На заседании были рассмотрены вопросы концепции развития муниципального образования с.п. Териберка, формирования единого архитектурного облика, землеустройства и благоустройства территории, развития рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса.

В работе проектной группы активное участие принял председатель комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области Алексей Петрович Кузьмин, который является координатором проекта ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» «Териберка - «МАГУ» все!». Информация о проекте размещена на сайте ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

Данный проект поддержан Общественной палатой Мурманской области.

 

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