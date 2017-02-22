Общественность города атомщиков поддержала проект строительства спортивно-игровой площадки на территории школы № 3

В Городском Дворце Культуры состоялось общегородское родительское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы по организации летнего отдыха детей, государственной итоговой аттестации и профильного обучения. В 2017 году будут представлены разные направления летней оздоровительной кампании:- детские оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе ООШ № 3 и СОШ № 4; туристско-краеведческие профильные группы; отдых в загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг» (ст. Белое море); выездные лагеря (Средняя полоса, Чёрное море).

Общая сумма средств, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году составит 4218,328 тысячи рублей (местный бюджет – 2590,0 тысяч рублей; областной бюджет – 1628,328 тысячи рублей).

В числе вопросов на родительском собрании были рассмотрены проекты инициативного бюджетирования. Суть в следующем: гражданам предлагается принимать прямое участие в определении приоритетных проблем местного значения, непосредственно в реализации проектов, распределении части бюджетных средств, осуществлении общественного контроля. Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников: денежные средства местного бюджета, денежные средства населения муниципального образования, а также средства спонсоров, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Отбор проектов происходит сначала на муниципальном уровне, затем на областном.

В Полярных Зорях три проекта были представлены на обсуждение: проект «Мой двор, мой дом» по благоустройству дворовых территорий в посёлке Африканда, проект ремонта придомовой территории по адресу ул.Ломоносова, 10 и проект строительства спортивно - игровой площадки на территории стадиона школы № 3.

Наибольшую поддержку общественности получил проект по строительству игровой площадки. Его реализация позволит создать условия для организации полноценного отдыха детей и подростков, развития их двигательной, творческой и познавательной активности. Учитывая, что оздоровительный лагерь работает на базе данного образовательного учреждения ежегодно, такая площадка давно является необходимостью.

Родители большинством голосов инициативу по созданию спортивно-игровой площадки поддержали. Теперь заявка будет направлена на конкурсный отбор, а 25 марта станут известны победители, набравшие наибольшее количество баллов.