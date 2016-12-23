Общий вылов водных биоресурсов на Северном бассейне составил 550,7 тысячи тонн

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства на 21 декабря текущего года, общий вылов всех российских пользователей составил 4 млн 518,6 тысячи тонн, что на 196,6 тысячи тонн, или на 4,5% больше уровня прошлого года.

Общий вылов на Северном бассейне увеличился на 8,2 тысячи тонн и составил 550,7 тысячи тонн. На промысле трески добыто 383,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 15,6 тысячи тонн. Вылов пикши вырос на 23,6 тысячи тонн – до 110,6 тысячи тонн.

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 409 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 35,9 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 1,4 тысячи тонн меньше – 252,6 тысячи тонн.