Общий вылов водных биоресурсов в 2016 году на Северном бассейне увеличился почти на 8 тысяч тонн

По предварительным данным, общий вылов всех российских пользователей в 2016 году составил 4 млн 755 тысяч тонн, что на 5,5% (или на 248,8 тысячи тонн) больше рекордного уровня 2015 года.

Общий вылов водных биоресурсов на Северном бассейне увеличился почти на 8 тысяч тонн, или на 1,4% и составил 567 тысяч тонн. На промысле трески добыто 394,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 4%, или на 15,6 тысячи тонн. Вылов пикши вырос на 26,3% (на 24 тысяч тонн) – до 115,7 тысячи тонн, камбал – на 8% или 770 тонн, до 10,4 тысячи тонн, зубатки – на 13,7% (на 0,9 тысячи тонн), до 7,6 тысячи тонн.

Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 681,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4%, или 31 тысячи тонн.