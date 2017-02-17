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Мурманская область. Арктика17.02.17 06:50

Обсудили вопросы повестки дня заседания Совета депутатов флотской столицы

В Совете депутатов ЗАТО г. Североморск установилась многолетняя практика: любой вопрос, выносимый на заседание Совета депутатов, проходит предварительное обсуждение на заседании постоянной комиссии.

16 февраля глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и депутаты представительного органа власти флотской столицы на заседании постоянной комиссии заслушали докладчиков, представивших проекты одиннадцати решений, задали интересующие их вопросы и лишь после этого проголосовали за то, чтобы вынести их на заседание Совета депутатов для принятия окончательного решения.

На заседании Совета депутатов, которое состоится 22 февраля, кроме принятия решений по уже обсужденным проектам, перед народными избранниками выступит начальник  МО МВД РФ по ЗАТО г.Североморск и г.Островной  полковник полиции Дмитрий Тямин «О состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России  по ЗАТО г.Североморск и г.Островной».

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