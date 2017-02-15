Очередной циклон принесёт в Мурманскую область снег и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающегося с Гренландского моря на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2° до -3°. Ночью 17 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле и температура воздуха понизится до -2-7° при прояснениях до -13°.

Днём 17 февраля очередной циклон сместится с севера Скандинавии на Кольский полуостров. При смещении циклона через Мурманскую область ожидается снег различной интенсивности и повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере области сильный, поземок. Температура воздуха от -3 до +2°, при прояснениях до -7° в течение суток. Гололедица, днём местами сильная.