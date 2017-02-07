Очищается Мурманск от снега

Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» продолжают круглосуточную работу по наведению порядка на городских улицах. Сейчас дорожники занимаются вывозом снега и очисткой внутриквартальных проездов.

На улице Кильдинской сотрудники УДХ производят комплексную уборку. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц в ручном режиме. Предусмотрена и обработка противогололедными материалами.

– Хочется в очередной раз подчеркнуть, что припаркованные вдоль проезжей части автомобили затрудняют работу, – отметил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Мы просим мурманчан ответственно отнестись к этому вопросу, так как техника не может провести уборку в надлежащем виде и необходимом объёме.

Графики уборки улично-дорожной сети публикуются на официальном сайте администрации Мурманска и размещаются в городских СМИ для того, чтобы автовладельцы могли на время производства работ переместить своё авто.