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Мурманская область. Арктика24.12.16 10:31

Одна голова хорошо, а 51 - лучше, или Новый политсовет «Единой России»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера состоялась XXV конференция Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». В её работе приняли участие делегаты от местных отделений партии, а также приглашенные  и представители СМИ. Открыл мероприятие секретарь Мурманского регионального отделения партии Сергей Дубовой. Затем слово взяла член бюро высшего совета «ЕР», губернатор Мурманской области Марина Ковтун. «Приоритетом для партии всегда были и остаются защита интересов граждан, укрепление государственности, экономической и социальной стабильности в стране. Данный тезис – ключевой в программе «Единой России», - подчеркнула она.

Губернатор региона отметила, что рейтинг «Единой России» вырос после выборов 18 сентября.

«Впереди  большая работа, много планов и новых проектов. Выражу уверенность: благодаря поддержке людей, а также командной, слаженной работе, мы сможем реализовать те задачи, которые ставит перед нами наш президент, и выполнить все наказы граждан», - сказала в завершение Ковтун.

Секретарь Мурманского регионального отделения партии Сергей Дубовой выступил с отчётом регионального политического совета о работе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» за период с декабря 2012 года по настоящее время. В своём докладе он  рассказал об основных достижениях регионального отделения за 4 года, о реализации на территории региона партийных проектов, об итогах выборов различного уровня, которые проводились в Мурманской области за последнее четырёхлетие.

Основной же упор в своем выступлении секретарь регионального отделения сделал на планах регионального отделения на последующие пять лет. «Основная цель и задача «Единой России» на  пятилетие –  воплощение тактического плана по реализации предвыборной программы партии  и выполнение наказов избирателей. Как следствие – в самое  ближайшее время мы должны провести ревизию и совершенствование  всех направлений работы Мурманского регионального отделения партии. Это необходимо для того, чтобы соответствовать духу времени и запросам людей», - сказал Дубовой.

Делегаты конференции приняли решение утвердить отчёт регионального политического совета о работе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» за период с декабря 2012 года по настоящее время.

Следующий пункт повестки дня - тайное голосование по выборам секретаря Мурманского регионального  отделения «ЕР». Всего было предложено две кандидатуры на этот пост:  Владимир Мищенко и Сергей Дубовой. По итогам голосования абсолютное большинство делегатов конференции поддержали кандидатуру Дубового. Он избран секретарем регионального отделения на новый срок и по статусу вошел в состав регионального политсовета.

Затем тайным голосованием был избран новый состав регионального политического совета. В него вошли 51 партиец: Абрамов Александр Павлович; Алексеев Евгений Платонович; Андрианов Василий Геннадьевич; Андрусенко Инна Анатольевна; Архипов Александр Игоревич; Беляев Иван Владимирович; Бугайчук Александр Евгеньевич; Ведищева Наталия Николаевна; Веллер Алексей Борисович; Виденеева Светлана Юрьевна; Гиляров Алексей Геннадьевич; Гноевский Владимир Николаевич; Гришина Людмила Владимировна; Дядик Владимир Владимирович; Захаров Павел Валерьевич; Иваницкий Владимир Николаевич; Иванов Андрей Николаевич; Иванов Герман Александрович; Иванов Максим Анатольевич; Игумнов Алексей Валентинович; Калмыкова Марина Алексеевна; Карпенко Наталия Николаевна; Коваленко Дмитрий Александрович; Ковтун Марина Васильевна; Корионов Андрей Геннадьевич; Коробков Сергей Евгеньевич; Лаукманис Татьяна Анатольевна; Лихолат Александр Павлович; Лященко Алексей Вадимович; Макарчук Людмила Герасимовна; Мищенко Владимир Владимирович; Морозов Александр Владимирович; Никора Евгений Викторович; Ноздрачев Олег Викторович; Павлов Михаил Сергеевич; Пухов Максим Олегович; Рудаков Андрей Вячеславович; Салахов Евгений Минбалиевич; Самарский Олег Григорьевич; Сергеев Андрей Михайлович; Староверов Дмитрий Геннадьевич; Сулаева Вера Владимировна; Тарбаев Евгений Юрьевич; Тихонова Елена Михайловна; Турчинов Вадим Викторович; Урошлев Валерий Михайлович; Уткин Сергей Николаевич; Филиппов Дмитрий Дмитриевич; Фомин Иван Иванович; Черепанова Любовь Николаевна; Шадрин Юрий Анатольевич.

Также на партийной конференции были избраны делегаты на XVI съезд партии «Единая Россия», который пройдёт в Москве 21-22 января 2017 года.

 

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