Ветеринары фиксируют случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в оленьих субпродуктахСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.03.17 06:15

Одним махом осилили более 30 вопросов

28 февраля состоялось заседание Мурманской областной думы. В нём участвовали: региональные парламентарии, депутат Государственной Думы Алексей  Веллер, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий  Векшин, руководители органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области. Вёл заседание Председатель областной думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов.

Приняты в первом чтении изменения в Устав Мурманской области. Они исключают и корректируют устаревшие нормы. Кроме того, в Устав вводится положение об учреждении должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, законопроект «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей», определяющий задачи, полномочия, порядок назначения бизнес омбудсмена, устанавливающий, что должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей является государственной должностью Мурманской области, принят на заседании в окончательной редакции.

Депутаты поддержали во втором чтении проект закона «Об Общественной палате Мурманской области». Ключевые дополнения касаются проведения публичной независимой экспертизы проектов законов в сфере бюджетной и налоговой политики. Срок полномочий палаты увеличен до 3 лет.

В окончательной редакции принят законопроект, касающийся поддержки в регионе инвестиционной деятельности. Он устанавливает возможность предоставления организациям, реализующим стратегические и приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области, налоговые льготы и преференции. Речь идет, прежде всего, о проектах, связанных с Кольской опорной зоной.

В окончательной редакции приняты изменения в областной закон «О государственной социальной помощи». Определено, что социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

В первом чтении одобрены изменения в областной закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций». Внесенные коррективы позволят присваивать таким организациям статус исполнителя общественно полезных услуг. Также для них устанавливается право на приоритетное получение мер господдержки. При этом НКО должны оказывать данный вид услуг не менее года, не являться иностранным агентом, не иметь задолженностей по налогам и сборам.

В связи с введением на территории Мурманской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров на автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте возникла необходимость в корректировке регионального Закона, регулирующего обеспечение соответствующими льготами учащихся образовательных организаций. Речь идёт о предоставлении школьникам и студентам возможности льготного проезда не только по проездному билету, но и по транспортной карте. Данный закон поддержан думой в первом чтении.

В рамках «правительственного часа» была представлена информация о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы. В разрезе данного вопроса депутаты заострили внимание на вопросах качества отдельных новостроек, организации сноса расселенных домов, критериях соответствия жилых помещений аварийному статусу. Шла речь и о необходимости комплексного развития территорий. Парламентарии подчеркнули важность дальнейшего поиска вариантов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Утверждено изменение в регламент регионального парламента, которое предусматривает материальную ответственность для депутатов, не посещающих без уважительных причин заседания комитетов и областной думы.

Депутаты также одобрили кандидатуру на должность мирового судьи Оленегорска на 10-летний срок полномочий и назначили аудитора Контрольно-счётной палаты Мурманской области.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаУдарники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 317 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиСоциальные пенсии увеличат с 1 апреля на полтора процента – проект МинтрудаСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсий-PRO ВалютуДоллар вырос на 41 копейку, евро – на 15 копеекДоллар продолжает теснить рубль-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 мартаАлексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, определил два основных вида неплательщиков ЖКУ-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения