Одним махом осилили более 30 вопросов

28 февраля состоялось заседание Мурманской областной думы. В нём участвовали: региональные парламентарии, депутат Государственной Думы Алексей Веллер, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, руководители органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области. Вёл заседание Председатель областной думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов.

Приняты в первом чтении изменения в Устав Мурманской области. Они исключают и корректируют устаревшие нормы. Кроме того, в Устав вводится положение об учреждении должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, законопроект «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей», определяющий задачи, полномочия, порядок назначения бизнес омбудсмена, устанавливающий, что должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей является государственной должностью Мурманской области, принят на заседании в окончательной редакции.

Депутаты поддержали во втором чтении проект закона «Об Общественной палате Мурманской области». Ключевые дополнения касаются проведения публичной независимой экспертизы проектов законов в сфере бюджетной и налоговой политики. Срок полномочий палаты увеличен до 3 лет.

В окончательной редакции принят законопроект, касающийся поддержки в регионе инвестиционной деятельности. Он устанавливает возможность предоставления организациям, реализующим стратегические и приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области, налоговые льготы и преференции. Речь идет, прежде всего, о проектах, связанных с Кольской опорной зоной.

В окончательной редакции приняты изменения в областной закон «О государственной социальной помощи». Определено, что социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

В первом чтении одобрены изменения в областной закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций». Внесенные коррективы позволят присваивать таким организациям статус исполнителя общественно полезных услуг. Также для них устанавливается право на приоритетное получение мер господдержки. При этом НКО должны оказывать данный вид услуг не менее года, не являться иностранным агентом, не иметь задолженностей по налогам и сборам.

В связи с введением на территории Мурманской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров на автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте возникла необходимость в корректировке регионального Закона, регулирующего обеспечение соответствующими льготами учащихся образовательных организаций. Речь идёт о предоставлении школьникам и студентам возможности льготного проезда не только по проездному билету, но и по транспортной карте. Данный закон поддержан думой в первом чтении.

В рамках «правительственного часа» была представлена информация о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы. В разрезе данного вопроса депутаты заострили внимание на вопросах качества отдельных новостроек, организации сноса расселенных домов, критериях соответствия жилых помещений аварийному статусу. Шла речь и о необходимости комплексного развития территорий. Парламентарии подчеркнули важность дальнейшего поиска вариантов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Утверждено изменение в регламент регионального парламента, которое предусматривает материальную ответственность для депутатов, не посещающих без уважительных причин заседания комитетов и областной думы.

Депутаты также одобрили кандидатуру на должность мирового судьи Оленегорска на 10-летний срок полномочий и назначили аудитора Контрольно-счётной палаты Мурманской области.