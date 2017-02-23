Офицера-фронтовика Алексея Ивановича Ерошина с Днём защитника Отечества поздравили глава флотской столицы и командующий Северным флотом

На протяжении многих лет глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов с этими праздниками, а ещё с Днём рождения поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Ерошина. Не стало исключением и 23 февраля этого года. Ровно в 12.00 у подъезда дома, на стене которого висит табличка «Салют! Победа! В этом доме живёт участник Великой Отечественной войны», остановились два автомобиля. В этот раз заслуженного ветерана приехал поздравить не только Александр Абрамов, но и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Вызывает уважение такой поступок в отношении человека, который прошёл всю войну, вначале отступавшего в составе Юго-Западного фронта, оборонявшегося на Сталинградском фронте, а затем, наступавшего с 1 и 4 Украинскими, Ленинградским и 3 Белорусским фронтами, Победу встретившего в Восточной Пруссии, награжденного пятью боевыми орденами: двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и двумя орденами Отечественной войны, дважды раненного, воевавшего не в тыловых подразделениях, а находившегося на передовой, закончившего войну командиром стрелкового батальона.

Это о таких офицерах-фронтовиках, как Алексей Иванович Ерошин, писал фронтовик Николай Николаевич Никулин: «Будь наша солдатская воля, мы бы всем погибшим и всем уцелевшим командирам стрелковых батальонов поставили бронзовый памятник на самой Красной площади в Москве. И чтобы был он большой-большой, выше всяких конных фигур полководцев, вождей и царей, выше самого Мавзолея Ленина. Во весь рост, с поднятым над головой пистолетом, точно таким, каким запечатлел его в бою бесстрашный фотограф: в своей самой что ни на есть рабочей позе во время боя».

Алексей Иванович провёл гостей в свою комнату, больше похожую на музей, где, показывая на свою фронтовую фотографию сказал: «Слова на фотографии «Мы ещё вернёмся» написаны не случайно. Когда мы отступали, жители городов и сёл спрашивали нас, на кого вы нас покидаете. А мы им отвечали, мы ещё вернёмся. И вернулись». С особым почтением он показал две благодарности Верховного Главнокомандующего, генералиссимуса И.В. Сталина за взятие Кенигсберга, за форсирование Большого Хингана и разгром Квантунской армии и благодарность уже российского Верховного Главнокомандующего В.В. Путина.

Вице-адмирал Николай Евменов и Александр Абрамов поздравили ветерана с праздником и вручили Алексею Ивановичу подарки, выразив уверенность, что вместе с ним отметят очередную годовщину Дня Победы и столетие фронтовика.

Во время фотографирования, сидя на руках у своей мамы, на командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова внимательно смотрел Марк, правнук Алексея Ивановича Ерошина. Пройдут годы, и, гладя на фотографию своего героического прадеда и вице-адмирала, Марк, хочется верить, выберет для себя профессию - «Родину защищать».