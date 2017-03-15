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Мурманская область. Арктика15.03.17 12:28

Офицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков

Госдума приняла поправки в закон «Об оружии», которые наделяют глав военизированных организаций правом передавать для пожизненного хранения и ношения кортики офицерам в отставке.

Законом устанавливается, что руководители государственных военизированных организаций, в которых предусмотрена военная служба, наделяются правом передавать для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды некоторым категориям граждан РФ (уволенных из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, не имеющих медицинских противопоказаний к владению оружием) по их заявлениям отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), в порядке, установленном правительством РФ,  говорится в сопроводительных документах.

Граждане РФ, получившие кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, обязаны в двухнедельный срок со дня их получения обратиться с заявлением о регистрации данного оружия. Законом также предусматривается наследование кортиков. Наследникам выдаётся бессрочное разрешение на хранение такого оружия.

Как пояснил журналистам соавтор закона, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, с просьбой принять такие нормы неоднократно обращались военные моряки. «На протяжении нескольких лет ветераны флота просили вернуть им кортики как важный символ и исторически значимый атрибут форменной одежды. Но у офицеров ВМФ, увольняющихся в запас с правом ношения формы одежды, кортики изымают до сих пор, ссылаясь на отсутствие официальных разрешительных документов», - отметил депутат, пишет ТАСС.

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