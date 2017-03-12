Офицеры штаба Северного флота и члены их семей приняли участие в лыжной гонке на 5 км

В главной базе Северного флота – Североморске – состоялись спортивные соревнования по лыжам. В них приняли участие более 200 офицеров управления СФ, а также члены их семей и гражданские работники учреждений и штаба флота.

Лыжная трасса была проложена по участку пересеченной местности вдоль военного аэродрома. Маршрут был средней сложности с затяжным подъёмом на старте.