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Мурманская область. Арктика12.03.17 09:39

Офицеры штаба Северного флота и члены их семей приняли участие в лыжной гонке на 5 км

В главной базе Северного флота  – Североморске – состоялись спортивные соревнования по лыжам. В них приняли участие более 200 офицеров управления СФ, а также члены их семей и гражданские работники учреждений и штаба флота.

Лыжная трасса была проложена по участку пересеченной местности вдоль военного аэродрома. Маршрут был средней сложности с затяжным подъёмом на старте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе лыжной гонки на 5 км военнослужащим предоставлялось право заодно сдать соответствующий норматив по физической подготовке.

 

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