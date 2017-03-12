Мурманская область. Арктика12.03.17 09:39
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе лыжной гонки на
5 км военнослужащим предоставлялось право заодно сдать соответствующий норматив по физической подготовке.
Офицеры штаба Северного флота и члены их семей приняли участие в лыжной гонке на 5 км
В главной базе Северного флота – Североморске – состоялись спортивные соревнования по лыжам. В них приняли участие более 200 офицеров управления СФ, а также члены их семей и гражданские работники учреждений и штаба флота.
Лыжная трасса была проложена по участку пересеченной местности вдоль военного аэродрома. Маршрут был средней сложности с затяжным подъёмом на старте.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе лыжной гонки на
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