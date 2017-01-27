Официальная делегация Мурманской области приняла участие в Международной конференции «Арктические рубежи - 2017»

Официальная делегация Мурманской области во главе с министром экономического развития Мурманской области Еленой Тихоновой приняла участие в конференции «Арктические рубежи – 2017», которая проходила в норвежском г.Тромсё в период с 22 января по 27 января.

Основными темами конференции в этом году стали изменение мирового климата и таяние арктических льдов, которые создают не только новые вызовы, но и открывают новые возможности в таких сферах, как рыболовство, морской транспорт и туризм. При этом необходимость защиты хрупких экосистем Арктики от разрушительного влияния человека была особо отмечена выступающими в ходе конференции.

Мурманская область была представлена региональным министром экономического развития Еленой Тихоновой в ходе выступления «Об опыте международного сотрудничества Мурманской области» на полях открытой дискуссии на Региональном форуме в первый день конференции. Также делегация Мурманской области приняла участие в секции «Приграничное сотрудничество в меняющихся условиях» в ходе Пленарного заседания конференции. На открытии дискуссии «Россия и Норвегия: прорыв в сфере радиационной безопасности на Севере» участники ещё раз отметили, что история сотрудничества России и Норвегии в области ядерной безопасности – это история успеха.

Также делегация Мурманской области провела ряд переговоров и встреч с руководителями губернии Тромс и города Тромсе и норвежскими транспортными компаниями, где обсуждались вопросы продления паромного сообщения из Киркенеса до Мурманска в целях развития круизного туризма, а также организации авиасообщения Тромсе – Мурманск через Киркенес, что позволит ускорить создание международного туристического кластера.