Огненный Петух не даёт отдохнуть огнеборцам

5 января в 6 часов 22 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража по адресу: Мурманск, ул.Шевченко (АГК 365). В результате пожара обгорели стены и потолок гаража.

На месте пожара работали два пожарно-спасательные подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», а днём ранее, 4 января, в 16 часов 7 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля на ул. Свердлова, 49 областного центра. В результате пожара моторный отсек выгорел полностью, расплавился капот, огнём повреждено лобовое остекление.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.