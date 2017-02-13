Огонь III зимних Всемирных военных игр 18 февраля доставят в Североморск

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, огонь III зимних Всемирных военных игр 12 февраля был зажжён от пламени очага, горящего в саамском чуме. После этого активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» доставят лампаду с огнём в Мурманск для участия во всероссийской эстафете спортивного огня, впервые проводимой в России в рамках Всемирных военных игр.

Отправными точками эстафеты военно-спортивного огня станут пять живописных мест России: Ловозеро Мурманской области, Янтарный Калиниградской области, Лопатинский маяк на о.Сахалин, Магнитогорский комбинат в Челябинской области и гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

18 февраля эстафета пройдёт одновременно в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону (следите за новостями). В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут в 2017 км. Торжественное слияние огней произойдёт 23 февраля на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи, где 24 февраля пройдёт официальная церемония открытия III Всемирных военных игр - и чаша Игр будет зажжена.

III Всемирные военные игры пройдут в олимпийской столице России – Сочи – с 22 по 28 февраля.

III зимние Всемирные военные игры объединят около 1000 представителей военного спорта из более чем 25 стран мира. Соревнования начнутся 24 февраля в Сочи и пройдут в семи дисциплинах: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.