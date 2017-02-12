Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на территории этнической саамской деревни Мурманской области
Сегодня за Полярным кругом на территории этнической саамской деревни Мурманской области состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр. После зажжения огня юнармейцы доставят лампаду с огнём в Мурманск для участия во всероссийской эстафете спортивного огня, впервые проводимой в России в рамках Всемирных военных игр.
12 февраля огонь зажгли на российском Крайнем Севере, за Полярным кругом в саамской деревне в Мурманской области. Для коренных жителей этих мест саамов огонь является символом жизни. От пламени очага, горящего в саамском чуме, вспыхнула лучина, от которой зажгли огонь в лампаде.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, сегодня же на Лопатинском маяке в Невельском районе Сахалинской области состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В мероприятии принял участие многолетний хранитель Лопатинского маяка Владимир Иванович Комаров и юные представители регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Хранитель знаменитого Лопатинского маяка в городе Невельске Владимир Иванович Комаров, который более 60 лет отдал своему делу, и юнармейцы поднялись на вершину маяка и зажгли огонь от его фонаря, благодаря которому корабли у берегов Сахалина не сбиваются с курса.
После церемонии зажжения огонь отправился в Хабаровск для участия во всероссийской эстафете огня III зимних Всемирных военных игр.
С 11 по 13 февраля в пяти военных округах Российской Федерации зажжется огонь III зимних Всемирных военных игр. Пламя, символизирующее стремление к совершенствованию, борьбу за победу, мир и дружбу, с 18 по 24 февраля пронесут участники эстафеты спортивного огня, которая впервые в истории состоится в преддверии Игр.
Пламя спортивного огня III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, вспыхнет в наиболее «ярких» географических точках России – от самой западной её оконечности до восточных границ.
13 февраля, пламя спортивного огня III зимних Всемирных военных игр вспыхнет на самой высокой точке России – горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарской Республики, спасатель международного класса Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, заслуженный мастер спорта Аниуар Гедуев совершат восхождение на высоту около
14 февраля огонь зажжется в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате. Участники мероприятия, среди которых почетные жители города Магнитогорска, в том числе ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса Степан Федорович Колесниченко, получат огонь из доменной печи девятой домны и передадут его юнармейцам.
От лампад с огнём зажгутся факелы эстафеты спортивного огня, которая впервые организована в рамках проведения III зимних Всемирных военных игр. Церемония объединения огня III зимних Всемирных военных игр пройдет во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце, посвященному Дню защитника Отечества.