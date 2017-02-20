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Мурманская область. Арктика20.02.17 09:47

«Окно в праздник» - конкурс собрал рекордное количество участников

В минувшую пятницу в Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Окно в праздник». Почетными гостями мероприятия стали заместители председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев и Игорь Морарь, депутаты Совета депутатов Юрий Гугин и Виктор Хабаров.

Конкурс «Окно в праздник», в рамках которого мурманчане украшали свои окна и лоджии к Новому году, стал уже пятым по счёту. Темой этого конкурса стало российское кино. Основой большинства праздничных композиций послужили сцены из всеми любимых новогодних фильмов, экранизированных сказок и  мультфильмов.

– Мурманчане принимают активное участие во всех важных мероприятиях: в озеленении города, в обустройстве клумб и благоустройстве дворовых территорий. Эту работу мы делаем вместе, – подчеркнул Михаил Белошеев. – Новогодняя иллюминация, световые конструкции, елка и, конечно, украшенные окна домов, детских садов и школ создают общую неповторимую атмосферу праздника в нашем любимом городе.

Конкурс  проводился в трех номинациях: «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна квартиры жилого дома»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона, лоджии квартиры жилого дома»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна в детских садах, школах, поликлиниках и учреждениях».

– В этом году конкурс собрал рекордное количество участников, – отметил Игорь Морарь. – И, конечно, все конкурсанты достойны стать победителями.

Оценивая старания конкурсантов, жюри учитывало не только общее оформление окон, балконов и лоджий, но и соответствие работ заявленной теме. Лучшие новогодние дизайнеры получили дипломы и ценные призы.

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