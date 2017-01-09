Около 10 тысяч северян приняли участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья

В рамках ежегодной Декады спорта с 1 по 8 января во всех муниципальных образованиях Мурманской области прошли массовые физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения.

Несмотря на то что в первую неделю января на территории региона температура воздуха опускалась до 30 градусов мороза и многие запланированные мероприятия пришлось отменить, около 10 тысяч жителей области смогли принять участие в Декаде спорта.

7 и 8 января в Оленегорске, Мончегорске, Полярном и Ковдоре состоялись соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка» и «Гонка патрулей». Прошли массовые катания на горных лыжах, ватрушках, сноубордах, коньках. В мероприятиях приняло участие около 8 тысяч человек.

8 января в Мурманске в рамках «Мандаринового забега» состоялся забег на 1200 метров, конкурсы, в том числе на лучший новогодний костюм, спортивные эстафеты, соревнования по скандинавской ходьбе. «Мандариновый забег» собрал более 200 участников из Мурманской области и Финляндии. Все они были награждены мандаринами, а участники в новогодних костюмах – призами.

В спортивных залах региона в рамках Декады спорта прошли соревнования по самбо, баскетболу, мини-футболу, волейболу, греко-римской борьбе, показательные выступления юных гимнасток. Участие в мероприятиях приняли 1800 человек.