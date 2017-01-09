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Мурманская область. Арктика09.01.17 09:21

Около 15 тысяч пенсионеров Мурманской области дожили до начисления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по возрасту

Согласно действующему законодательству пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. При этом перерасчет производится автоматически, на основании документов, имеющихся в пенсионном деле. Подавать дополнительное заявление в Пенсионный фонд РФ не требуется.

С 1 февраля 2016 года размер фиксированной выплаты для жителей Мурманской области, которым исполнилось 80 лет, составляет 12765 рублей, а при наличии у них «северного стажа» (не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, и не менее 25 и 20 лет страхового стажа у мужчин и женщин соответственно) – 13676,8 рубля.

Приведенный порядок повышения фиксированной выплаты не распространяется на получателей страховых пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, либо социальных пенсий, достигших возраста 80 лет. Эти категории граждан для получения фиксированной выплаты в повышенном размере могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с заявлением о переводе на страховую пенсию по старости. Указанные действия осуществляются только по желанию пенсионера, на основании его письменного заявления и при наличии необходимых условий для назначения страховой пенсии по старости.

Также увеличенная фиксированная выплата не назначается инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, так как они уже получают ее в связи с инвалидностью. Согласно закону фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере по одному из оснований: по достижению возраста 80 лет или при установлении 1 группы инвалидности.

Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в связи с достижением 80-летия получают почти 15 тысяч пенсионеров региона.

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