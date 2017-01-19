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Мурманская область. Арктика19.01.17 16:55

Около 200 осужденных приняли участие в ритуале купания в праздник Богоявления

Уже по сложившейся традиции верующие осужденные мурманских колоний вместе со всей православной страной в Крещенскую ночь прошли обряд омовения святой водой. Предварительно во всех православных храмах и часовнях при исправительных учреждениях региона состоялись праздничные молебны. Заранее верующие осужденные и желающие приобщиться к православию своими силами выстроили снежно-ледяные купели.

По традиции в 23.00 колокольный звон православных храмов колоний огласил начало праздничной службы, после окончания которой и совершения крестного хода, верующие осуждённые обливались ледяной водой, принимая обряд очищения от грехов.

Ежегодно в этом ритуале купания в праздник Богоявления участвуют около 200 осужденных. В основном это верующие осужденные, которые являются членами православных общин колоний или постоянные посетители храмов при учреждениях.

Торжественные мероприятия в честь праздника Крещения Господня прошли также и в следственных изоляторах региона. В мурманском СИЗО-1 для осужденных отряда хозяйственного обслуживания 18 января был проведён молебен, отец Роман (Новрузов) совершил обход всех камер, побеседовал с подследственными на духовные темы, а также освятил святой водой православных подследственных, пожелавших пройти данный обряд. В апатитском СИЗО-2 для проведения молебна и духовно-нравственных бесед с несовершеннолетними, заключенными под стражу, и осужденными отряда хозяйственного обслуживания побывал настоятель прихода церкви Новых Мучеников и Исповедников Российских отец Василий (Данилец).

По словам помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими отца Романа, в эту праздничную ночь прикоснуться к таинству Крещения пожелали также и сотрудники Управления. Многие из них, а также присоединившиеся офицеры отдела специального назначения «Айсберг» прошли обряд омовения святой водой в купели, обустроенной на Семёновском озере областного центра.

В настоящее время этот торжественный обряд проводится ежегодно во всех учреждениях и пользуется популярностью не только среди осуждённых, но и сотрудников, служащих УИС, членов их семей, - тех, кто хочет приобщиться к таинствам православной веры.  

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