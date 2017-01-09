Около 29 тысяч юных северян побывали на новогодних праздниках в областных учреждениях культуры

В областных учреждения культуры – драматическом театре, театре кукол, Дворце культуры и народного творчества им. СМ. Кирова и филармонии – с конца декабря по 8 января состоялось более 170 новогодних представлений для детей и подростков. На спектаклях и театрализованных представлениях побывало 28930 юных северян.

В декабре во Дворце культуры им. СМ. Кирова состоялось семь губернаторских новогодних елок. Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или волшебное странствие елочки» посмотрели 3500 детей – это школьники, имеющие хорошие и отличные успехи в учебе, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Всего в праздничные дни на новогодних мероприятиях во Дворце побывало 10 400 юных северян.

В областном драматическом театре состоялось 25 спектаклей для детей, которые посетило 4 870 человек. Областной театр кукол провел 108 спектаклей – их посмотрели 13339 человек. Кроме основной сцены представления проходили в областной детско-юношеской библиотеке. На площадках в области было дано более 70 представлений.

Артисты областной филармонии подготовили для детей концерт «Говорят, под Новый год!».