Оленегорская детская библиотека приглашает на литературный вечер

10 марта в 16 часов в Оленегорской центральной детской библиотеке пройдёт вечер памяти «Ираида Виноградова: Саамскому слову верна», посвященный 80-летию поэтессы.

Ираида Виноградова – родная сестра первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой. Родилась 10 марта 1937 года в саамском селе Чальмны-Варрэ на реке Поной. Автор 13 поэтических книг на саамском, северо-саамском и русском языке. Ее стихи были переведены на норвежский, шведский и финский язык.

На вечере прозвучат её стихи, а друзья и знакомые поделятся историями из ее жизни.

Приглашаем всех желающих посетить вечер памяти Ираиды Виноградовой и познакомиться с её творчеством.