ОМВД России по Кольскому району разыскивается мужчина, пропавший без вести 31 декабря

ОМВД России по Кольскому району разыскивается пропавший без вести житель посёлка Шонгуй Белов Евгений Владимирович 3 августа 1985 года рождения.

Мужчина в последний раз выходил на связь с родственниками 31 декабря, сообщил, что поехал в Колу, и с этого времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 160- 174 см , худощавого телосложения, лицо овальное бледное, брови прямые, глаза зелёные, волосы прямые, белокурые, шрамы на затылочной области. Был одет в тёмно-синий пуховик, чёрные брюки, чёрную спортивную шапку.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто знает о местонахождении Белова Евгения Владимировича, сообщить по телефонам 8 (81553) 26-10 (дежурная часть ОМВД России по Кольскому району) или 02.