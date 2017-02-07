ОНФ в Мурманской области просит Генпрокуратуру дать оценку проверке свалки возле посёлка «Сангородок»

Эксперты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать компетентную оценку действиям природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора при проверке фактов эксплуатации незаконной свалки на участке автодороги Кола – Мурмаши возле посёлка «Сангородок» в Мурманской области. Муниципальное образование, представители которого зафиксировали разгрузку мусора в несанкционированном месте, было оштрафовано на 400 тысяч рублей, а попавшие на видео злоумышленники избежали наказания.

Напомним, в 2016 года региональное отделение ОНФ обратилось к властям всех уровней с просьбой на постоянной основе вести мониторинг мест сбора отходов. Ряд представителей органов местного самоуправления (МСУ) откликнулись на призыв общественников. Летом на участке автодороги Кола – Мурмаши возле посёлка «Сангородок» представители местной администрации стали свидетелями сброса крупногабаритного мусора грузовым автомобилем. Действия по разгрузке мусора в несанкционированном месте были зафиксированы на видеокамеру, был зафиксирован номер грузовика.

Представители МСУ подготовили необходимые документы и направили их в органы полиции и природоохранную прокуратуру. Решением прокуратуры областной Россельхознадзор провёл проверку по изложенным фактам. Однако итог действий надзорных инстанций оказался неожиданным. Согласно официальному ответу, нарушители так и не были найдены. Более того, виновным в сложившейся ситуации было названо само муниципальное образование, был наложен штраф в размере 400 тысяч рублей. Также муниципалитет обязали убрать свалку.

«Администрация сообщает о нарушении, за которое её же и наказывают. Складывается впечатление, что ни у кого просто не было времени, чтобы установить лиц, виновных в экологическом нарушении», – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, первый заместитель председателя мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

В региональном отделении ОНФ пришли к выводу об отсутствии межведомственного взаимодействия между правоохранительными и надзорными органами и властями. Представители Народного фронта выяснили, что оказавшаяся в центре внимания свалка официально была ликвидирована в 2012 году, но до сих пор продолжает оставаться местом незаконного складирования отходов.

«Вместо того чтобы установить собственника транспортного средства, всю полноту ответственности переложили на муниципальное образование. Россельхознадзор вынёс решение о наложении штрафа почти в полмиллиона рублей. Между тем эти деньги администрация могла потратить на уборку той же свалки», – добавил Шарков.

ОНФ обратится в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действий всех участников организации проверки несанкционированной свалки на территории посёлка Сангородок.

По словам эксперта проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, незаконные свалки и полигоны, по данным социологических опросов, являются главной экологической проблемой, волнующей российских граждан, и поэтому борьба именно с этой проблемой должна стать основным направлением работы общества и государства в Год экологии.

«Мы надеемся, что не только региональные власти Мурманской области, но и Россельхохнадзор займёт конструктивную позицию по вопросу борьбы с незаконными свалками и полигонами. Реакция надзорных ведомств по факту нарушения правил складирования отходов в городе Кола вызывает недоумение. Это сложно назвать методами борьбы с незаконным складированием мусора, которые должны применяться. Уверен, представителям власти следует тщательнее подходить к решению экологических проблем. Кроме того, Народный фронт готовит обращение в Россельхознадзор с просьбой провести проверку по случаю наложения штрафа на муниципальные власти Колы», – резюмировал Миронов.