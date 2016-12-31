Они на чеку, им холод, огонь не помеха - хоть праздник, хоть снег - важнее для них спасти человека
В Мурманской области приняты необходимые меры обеспечения безопасности по линии МЧС и правоохранительных органов. В период новогодних праздников гарнизоны пожарной охраны, силы и средства спасательных формирований переведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области напоминает телефоны экстренных служб:
- «01» (пожарная служба), «02» (полиция), «03» (скорая помощь), добавить «04» (газовая служба)
- короткие номера для вызова экстренных служб с мобильного телефона по каждому оператору сотовой связи можно узнать, набрав с мобильного телефона номер «112»
- оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области: – (8152) 45-14-75 – (8152) 45-14-75
- оперативный дежурный пункта управления Правительства Мурманской области: – (8152) 47-39-06, 45-94-55, 45-50-90.
О случаях угрозы возникновения или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций можно сообщить по телефонам единых диспетчерских служб (ЕДДС) круглосуточной работы:
Мурманск – (8152) 452-091.
Апатиты – (81555) 63-121.
Кировск – (81531) 55-789.
Мончегорск – (81536) 76-844.
Оленегорск – (81552) 57-360.
Полярные Зори – (81532) 74-985.
Кандалакшский район – (81533) 99-242.
Ковдорский район – (81535) 50-112.
Кольский район – (81553) 32-050.
Ловозерский район – (81538) 40-012.
Печенгский район – (81554) 60-321.
Терский район – (81559) 50-180.
ЗАТО Александровск – (81530) 64-142.
ЗАТО Видяево – (81553) 56-566.
ЗАТО Заозерск – (81556) 31-477.
ЗАТО Островной – (81558) 50-377.
ЗАТО Североморск – (81537) 56-060.