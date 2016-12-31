Они на чеку, им холод, огонь не помеха - хоть праздник, хоть снег - важнее для них спасти человека

В Мурманской области приняты необходимые меры обеспечения безопасности по линии МЧС и правоохранительных органов. В период новогодних праздников гарнизоны пожарной охраны, силы и средства спасательных формирований переведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области напоминает телефоны экстренных служб:

- «01» (пожарная служба), «02» (полиция), «03» (скорая помощь), добавить «04» (газовая служба)

- короткие номера для вызова экстренных служб с мобильного телефона по каждому оператору сотовой связи можно узнать, набрав с мобильного телефона номер «112»

- оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области: – (8152) 45-14-75 – (8152) 45-14-75

- оперативный дежурный пункта управления Правительства Мурманской области: – (8152) 47-39-06, 45-94-55, 45-50-90.

О случаях угрозы возникновения или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций можно сообщить по телефонам единых диспетчерских служб (ЕДДС) круглосуточной работы:

Мурманск – (8152) 452-091.

Апатиты – (81555) 63-121.

Кировск – (81531) 55-789.

Мончегорск – (81536) 76-844.

Оленегорск – (81552) 57-360.

Полярные Зори – (81532) 74-985.

Кандалакшский район – (81533) 99-242.

Ковдорский район – (81535) 50-112.

Кольский район – (81553) 32-050.

Ловозерский район – (81538) 40-012.

Печенгский район – (81554) 60-321.

Терский район – (81559) 50-180.

ЗАТО Александровск – (81530) 64-142.

ЗАТО Видяево – (81553) 56-566.

ЗАТО Заозерск – (81556) 31-477.

ЗАТО Островной – (81558) 50-377.

ЗАТО Североморск – (81537) 56-060.