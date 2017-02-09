ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» возьмет на себя функции по ресурсоснабжению Африканды-2

АО «Концерн Энергосистема» официально заявил о готовности принять участие в операционной деятельности ресурсоснабжающей организации н.п.Африканда-2 силами специализированного дочернего зависимого общества (ДЗО) ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».

С 2012 года ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» является ресурсоснабжающей организацией города Полярные Зори и н.п.Зашеек. За это время при поддержке Кольской АЭС была произведена масштабная реконструкция и ремонт объектов коммунального хозяйства. ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» обеспечивает бесперебойное, качественное и надежное теплоснабжение Полярных Зорь и Зашейка.

Как отметил глава муниципалитета Максим Пухов, переход ЖКХ Африканды под крыло ООО «АТЭС» позволит стабилизировать ситуацию в сфере ресурсоснабжения посёлка, в перспективе появится возможность модернизировать тепло- и водоснабжающий комплекс н.п.Африканда-2.

В данный момент администрация города с ООО «АТЭС» и МУП «Энергия» готовят план совместных мероприятий по реализации соглашений о вхождении ООО «АТЭС» в Африканду.