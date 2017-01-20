ООО «Морской Лев» за «любовь» к крабам оштрафован ан 2,5 млн рублей

Российские пограничники обнаружили на судне «Капитан Солодчук», принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Морской Лев», более тонны краба-стригуна опилио, незаконно добытого в Баренцевом море - исключительной экономической зоне России. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила почти 2,5 млн рублей.

Военный прокурор 305 военной прокуратуры гарнизона обратился с иском в суд, который обязал ответчика выплатить сумму ущерба. Денежные средства перечислены в доход государства полностью.