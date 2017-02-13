ООО «МУЖСК» придётся отвечать за наледь, из-за которой упала мурманчанка и получила травму

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска по факту получения телесных повреждений жительницей областного центра проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом».

Установлено, что в связи с ненадлежащей уборкой управляющей компанией придомовой территории жилого дома от снега и наледи, женщина, выходя из подъезда, упала и получила травму.

В этой связи прокуратурой в отношении директора ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

Помимо этого, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного жилого дома.