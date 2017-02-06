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Мурманская область. Арктика06.02.17 10:58

Оперативная группа мурманской полиции отправилась в командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в составе оперативной группы по Сунженскому району в Республике Ингушетия убыли полицейские Мурманской области. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку отправились 35 сотрудников.

Впервые полицейский отряд провожали кадеты классов правоохранительной направленности из школы № 44 г. Мурманска, которые специально приехали на железнодорожный вокзал, чтобы пожелать счастливого пути и удачи полицейским в командировке. Многие из кадетов – дети сотрудников полиции – на своем опыте знают, как долго длятся служебные командировки папы или мамы.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Заместитель командира отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение, и доложил начальнику УМВД России по Мурманской области генерал-майору полиции Игорю Баталову о готовности личного состава.

По сложившейся традиции, начальник УМВД России по Мурманской области вручил убывающему отряду два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Игорь Баталов в напутственном слове отметил, что сотрудники мурманской полиции должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми и здоровыми в том же составе. В завершение генерал Баталов пожелал всем убывающим в служебную командировку удачи и разрешил разойтись для прощания с родными и близкими.

На перроне присутствовали также коллеги и друзья убывающих в командировку сотрудников полиции, и вместе с родственниками под звуки торжественного марша они дождались убытия поезда, пообещав встретиться в том же составе на железнодорожном  вокзале Мурманска через полгода.

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