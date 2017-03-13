Оперативники собственной безопасности разоблачили оборотня в погонах

Сотрудникам оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Полярнозоринский» лейтенант полиции 1985 года рождения получил денежное вознаграждение за незаконное процессуальное решение.

Оперативники собственной безопасности провели проверку и установили, что при рассмотрении заявления о хищении имущества у жительницы г.Полярные Зори 1989 года рождения оперуполномоченный путем внесения недостоверных сведений в материалы проверки принял незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, лейтенант полиции под надуманным предлогом вынудил потерпевшую дать ему денежное вознаграждение в сумме 55 тысяч рублей. Предлогом получения денег стало решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по материалам проверки ОРЧ СБ УМВД России по Мурманской области территориальным подразделением СУ СК России по Мурманской области в отношении лейтенанта полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Подозреваемый находится под домашним арестом.

Лейтенант полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.