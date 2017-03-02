Опять «новая экономическая реальность»: РФ может почти в 2 раза отстать от мира по росту экономики к 2035 году

Российская экономика рискует к 2035 году почти в два раза отстать по темпам роста от мировой, прогнозируют в Институте экономики роста им. П.А. Столыпина. В рамках поручения президента РФ институт разработал «Стратегию роста», которая представляет собой среднесрочную программу социально-экономического развития страны.

По словам председателя наблюдательного совета института, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, стратегия предполагает удвоение ВВП России к 2035 году при условии, что уже в 2017 году будут приняты первоочередные меры. «Сценарий «Стратегии роста» - это удвоение ВВП к 2035 году», - сказал он, отметив, что при наиболее благоприятном сценарии развития российская экономика в те же сроки может утроить ВВП. Если же Россия пойдёт по инерционному сценарию, то к 2035 году страна вырастет в 1,5 раза, тогда как мир уже в 4 раза (к уровню 1990 года).

При негативном сценарии развития страна может спуститься по ВВП по ППС (паритету покупательной способности) с 6-го на 10-15-е место, а по ВВП на душу населения по ППС с 52-го на 65-70-е. При таком сценарии к 2020 году можно ожидать превышения Китаем, Индией, Турцией показателей номинального подушевого ВВП России, а по показателям подушевого ВВП по ППС - на рубеже 2030 годов. В презентации отмечается, что сейчас в России ухудшилось соотношение риск/доходность, что делает инвестиционные проекты в большинстве секторов экономики низкорентабельными, а ВВП снижается второй год подряд.

«Что будет, если не будет роста? Нас ждёт «новая экономическая реальность». Мы станем бедной страной, отстанем от ведущих стран. К примеру, 1% роста Китая равен 5,3% роста России, то есть Россия должна расти на 5,3% для того, чтобы просто не отстать. Поэтому мы и говорим о том, что нас ждет, если будет реализован инерционный сценарий, который, кстати, сейчас заложен в программе правительства. Мы оказываемся во втором или даже третьем эшелоне мировой экономики», - предупреждает Титов.

В презентации уточняется, что 1% роста ВВП по ППС в Китае составляет 197 млрд долларов, в России - 37 млрд долларов, именно поэтому 1% роста в Китае равен 5,3% роста России.

При этом Титов считает, что у России, на самом деле, огромный потенциал роста. Представленная институтом стратегия предполагает развитие российской экономики в три основных этапа: восстановление роста экономики до 2019 года (с ростом ВВП 3-3,5% в год), выход на высокие темпы роста в 2020-2025 гг. (рост ВВП - 5-6%) и период устойчивого развития до 2035 года (рост экономики вновь 3-3,5%).

На данном этапе развития главной задачей для России должен стать переход от стабилизации экономики к ее устойчивому росту. По мнению Титова, восстановление экономики начнется через малый и средний бизнес, модернизацию действующих производств, «новую индустриализацию» и жилищное строительство. Рост экономики, по расчетам института, будет достигнут за счет государственных инвестиций, которые должны придать импульс бизнесу и повлечь за собой частные инвестиции. Согласно стратегии, для активизации инвестиционного процесса необходимы государственные инвестиции в объёме до 1,7 трлн рублей в год.

Такие меры не повлекут за собой роста инфляции, так как составляют незначительную часть от общего объёма расходов страны, уверен Титов. Основным средством «подавления инфляции» станет экономический рост. В презентации приводятся примеры стран, совершивших значительный рывок в развитии, которые говорят о том, что они последовательно реализовывали стратегию финансового стимулирования экономического роста.

«Их опыт говорит о том, что на начальном этапе активного роста допустимый уровень инфляции может составлять иногда двухзначное значение, и именно экономический рост стал главным фактором ее последующего снижения», - подчеркивается в стратегии, где главным инструментом роста станет предпринимательская инициатива и конкуренция всех форм собственности, а главным приоритетом станет частное производство.

Преимуществами страны могут стать достаточно высокая, благодаря девальвации, ценовая конкурентоспособность отечественного производства, наличие незагруженных промышленных мощностей, потенциал роста глубины переработки полезных ископаемых, расширение используемых земельных территории.

Стратегия предполагает конкретные шаги в макро-, и в микроэкономике. Например, одним из таких шагов может стать переход к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, обеспечение долгосрочного кредита экономике по конкурентным ставкам. Важно не забывать и о проведении налоговой реформы, стимулирующей качественный экономический рост, отмечает бизнес-омбудсмен.

Помимо этого предлагается заморозить на несколько лет тарифы на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий на уровне 2017 года за счет повышения их эффективности, а также ликвидировать перекрестное субсидирование и выровнять тарифы для населения и промышленных потребителей.

Авторы стратегии резюмируют, что базой новой экономики должен стать технологический прорыв, реализованный за счет анализа больших объемов данных. Базой для такой стратегии должны стать признание и законодательное регулирование блокчейн-технологий, криптовалют, стимулирование создания «компаний-платформ» мирового уровня и внедрение новых технологий, пишет 1prime.ru.