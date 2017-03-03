Опыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране
В администрации муниципального образования г.п.Кандалакша под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось расширенное заседание по вопросам начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов, переведенных на электрообогрев. Проблема электроотопления характерна для многих муниципальных образований Мурманской области. Найти совместно пути решения, благодаря которым владельцы электроотопления смогут оплачивать реально потребленный объем теплоэнергии – задача рабочей группы, в которую входят представители региональной власти, эксперты, депутаты, общественники и члены инициативной группы жителей.
«Правительство Мурманской области считает недопустимым, когда люди вынуждены отвечать за принятые в свое время разрешительные действия муниципальных властей совместно с раннее действующими ресурсонабжающими организациями», - отметил Евгений Никора.
В период действия рабочей группы экспертами проработано три варианта решения проблемы: перевод дома, где совмещены два вида отопления, полностью на электрообогрев, восстановление систем центрального отопления и актуализация городской схемы теплоснабжения с целью пересчёта тепловых нагрузок по каждому дому и определения нового порядка расчетов. Полученный положительный опыт будет применен ко всем муниципальным образованиям со схожей спецификой.
По итогам встречи был принят ряд важных решений, которые позволят снять вопросы при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению собственникам квартир с электрообогревом. Так, со 2 марта
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