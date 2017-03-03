Опыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране

В администрации муниципального образования г.п.Кандалакша под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось расширенное заседание по вопросам начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов, переведенных на электрообогрев. Проблема электроотопления характерна для многих муниципальных образований Мурманской области. Найти совместно пути решения, благодаря которым владельцы электроотопления смогут оплачивать реально потребленный объем теплоэнергии – задача рабочей группы, в которую входят представители региональной власти, эксперты, депутаты, общественники и члены инициативной группы жителей.

«Правительство Мурманской области считает недопустимым, когда люди вынуждены отвечать за принятые в свое время разрешительные действия муниципальных властей совместно с раннее действующими ресурсонабжающими организациями», - отметил Евгений Никора.

В период действия рабочей группы экспертами проработано три варианта решения проблемы: перевод дома, где совмещены два вида отопления, полностью на электрообогрев, восстановление систем центрального отопления и актуализация городской схемы теплоснабжения с целью пересчёта тепловых нагрузок по каждому дому и определения нового порядка расчетов. Полученный положительный опыт будет применен ко всем муниципальным образованиям со схожей спецификой.

По итогам встречи был принят ряд важных решений, которые позволят снять вопросы при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению собственникам квартир с электрообогревом. Так, со 2 марта 2017 г . АО «МЭС» будет принимать заявления собственников квартир, перешедших на электрообогрев, с приложением разрешительной документации. В случае отказа АО «МЭС» в удовлетворении заявления в связи с отсутствием документов собственники могут обратиться в суд для защиты своих интересов. Администрацией муниципального образования г.п.Кандалакша размещено извещение о запросе котировок на актуализацию схемы теплоснабжения в единой информационной системе в сфере закупок, техническое задание будет согласовано с заинтересованными лицами. В администрации ЗАТО г.Североморск подготовлено техническое задание и изыскиваются средства на проведение корректировки схемы теплоснабжения. В результате для жителей многоквартирных домов, не оборудованных приборами учёта, оплата коммунальной услуги за отопление будет рассчитана на основании данных утвержденной схемы теплоснабжения, без изменений по оплате для других жителей этого многоквартирного дома. Жители домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта, могут решить вопросы оплаты отопления на общем собрании собственников не дожидаясь утверждения схемы.

Редакция «Арктик-ТВ» пригласила специалистов, чтобы тоже разобраться в этом противоречивом вопросе в программе «Открытая студия: «Батареи раздора» пышут жаром! Требуется регулировка».