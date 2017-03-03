15 марта в Мончегорске стартует уникальный культурный проект-оркестр «Баренц – камерата» под руководством Андрея Скороходова совершит первые гастроли по Мурманской области с комической оперой Джованни Перголези «Служанка – госпожа».

Это первая в истории города и области полномасштабная постановка, осуществленная собственными творческими силами. В проекте принимают участие: солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева (Серпина), артист Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров (Уберто), актер Мурманского областной театра кукол Иван Песнев, оркестр «Баренц – камерата». Режиссер – постановщик оперы – Елена Уварова, дирижер – постановщик Андрей Скороходов.

«Служанка-госпожа» - это исторически первая комическая опера, положившая начало развитию этого направления не только в Италии, но также во Франции и других странах Европы. Оперу отличает живость действия, простая музыка, интонационно близкая народным итальянским песням, меткие музыкальные характеристики. В наше время произведение не теряет своей актуальности, к нему обращаются многие музыкальные театры.

В рамках гастролей музыканты посетят Мончегорск (15 марта), Гаджиево (29 марта), Североморск (9 апреля). В Мурманске представление оперы состоится 2 апреля в 17.00 в Мурманской областной филармонии.

Наша справка:

Оркестр «Баренц – камерата» был создан по инициативе дирижера и гитариста Андрея Скороходова в 2012 году. В его состав входят артисты Мурманской областной филармонии, Ансамбля песни и пляски Северного флота, преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств, преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области. В 2014 году художественным руководителем оркестра стал лауреат премии Геннадия Рождественского Андрей Рейн.