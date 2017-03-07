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Мурманская область. Арктика07.03.17 10:18

Оркестр «Баренц-камерата» под руководством Андрея Скороходова совершит первые гастроли по Мурманской области

В Мурманской области стартует уникальный культурный проект – оркестр «Баренц-камерата» под руководством дирижера и гитариста Андрея Скороходова представит зрителям Мурманской области комическую оперу Джованни Перголези «Служанка-госпожа». Это первая в истории города и области полномасштабная постановка, осуществленная собственными творческими силами.

В проекте принимают участие: солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева, артист Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров, актер Мурманского областной театра кукол Иван Песнев, оркестр «Баренц–камерата». Режиссер-постановщик оперы – Елена Уварова, дирижер-постановщик – Андрей Скороходов.

В рамках гастролей музыканты посетят Мончегорск (15 марта), Гаджиево (29 марта), Североморск (9 апреля). В Мурманске представление оперы состоится 2 апреля в 17.00 в Большом зале областной филармонии.

«Служанка-госпожа» – исторически первая комическая опера, положившая начало развитию направления не только в Италии, но также во Франции и других странах Европы. В наше время произведение не теряет своей актуальности, и к нему обращаются многие музыкальные театры.

Наша справка:

Оркестр «Баренц-камерата» был создан по инициативе дирижера и гитариста Андрея Скороходова в 2012 году. В его состав входят артисты Мурманской областной филармонии, Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств, преподаватели детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области. В 2014 году художественным руководителем оркестра стал лауреат премии Геннадия Рождественского Андрей Рейн.

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